El Corredor Bioceánico avanza desde Paraguay pero se estanca en la frontera con Salta

Las obras del Corredor Bioceánico Norte, uno de los proyectos de integración regional más ambiciosos del Cono Sur, avanzan sostenidamente desde Paraguay, pero enfrentan un freno crítico en la frontera con Argentina. El nuevo puente binacional entre Pozo Hondo (Paraguay) y Misión La Paz (Salta), clave para la conexión logística con el Pacífico, está paralizado por la falta de definiciones técnicas y políticas por parte del Gobierno argentino.

Mientras Paraguay ya ejecuta el tercer tramo del corredor —con 224 kilómetros de nuevas vías entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo—, en la Argentina no se ha formalizado ninguna decisión concreta sobre el emplazamiento del puente internacional. Esta situación generó preocupación y malestar en el Palacio Presidencial de Asunción, que acusa a la Cancillería argentina de congelar las negociaciones iniciadas el año pasado.

Desde el entorno del presidente Javier Milei admiten que la conectividad regional no es hoy una prioridad, ya que la atención del Gobierno está puesta en el ajuste fiscal. Esta postura no solo detiene el avance binacional, sino que también pone en riesgo el financiamiento internacional comprometido por Fonplata para la obra del puente. Sin acuerdo bilateral, los fondos no podrán ejecutarse.

La frustración crece del lado paraguayo, que ya finalizó más de 275 kilómetros de ruta entre Carmelo Peralta y Loma Plata y prevé tener operativo todo el corredor hacia fines del año próximo. Sin el puente en Misión La Paz, el eje logístico que conecta el Atlántico con el Pacífico tendrá un punto ciego en la frontera salteña, inutilizando parte de la inversión realizada.

“Esta obra es vital para que los camiones bitrenes puedan cruzar hacia la Argentina y continuar hacia Chile”, advirtieron técnicos del proyecto.