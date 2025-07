“Todo lo ocurrido en el Senado son presiones a Milei para conservar el poder”

“Todos los años electorales las disputas tienen que ver con el poder. Se juntaron los gobernadores y trataron de seducir a Milei para conservar el poder y ocupar lugar en las listas de La Libertad Avanza”, consideró el legislador en el programa El Mediodía de Radio Salta.

Además de lo anunciado por el presidente en cuanto al veto o el planteo ante la justicia, hay problemas con la validez en la sesión, dijo Zapata.

Sobre las elecciones en octubre, Zapata dijo que en las listas no habrá candidatos de los “gobernadores apretadores. No vamos a estafar a la comunidad, no hay posibilidad de infiltrados”, sentenció.

Tras lo sancionado en el senado en relación a la Ayuda del Tesoro Nacional (ATN), Carlos Zapata se sorprendió por lo votado y dijo que “es una locura lo que proponen los gobernadores, están escupiendo para arriba”.