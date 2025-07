Se dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas

La Secretaría de Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria para la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Aerolíneas Argentinas, buscando evitar el paro de actividades previsto para el próximo 19 de julio.

Tras una audiencia entre el gremio y la aerolínea de bandera, el Gobierno intervino para intentar desactivar el conflicto. La compañía estatal solicitó el período conciliatorio, que regirá por 15 días. Sin embargo, desde APLA ya adelantaron que no acatarán la medida, argumentando que debe aplicarse a toda la actividad y no solo a una empresa. “El problema no es con Aerolíneas”, indicaron fuentes del gremio.

Desde Aerolíneas Argentinas, explicaron que la medida de fuerza de los pilotos responde al Decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones sobre las condiciones de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas en todas las empresas del sector. Aunque la normativa entrará en vigencia en 90 días y su impacto varía según cada compañía, el gremio liderado por Pablo Biró decidió avanzar con la protesta en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, afectando principalmente a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas.

La línea aérea de bandera denunció que esta acción de APLA vuelve a poner en evidencia el uso de los planes de viaje de los ciudadanos como “herramienta de presión” en sus reclamos. La empresa enfatizó que esta actitud va en contra del esfuerzo de los trabajadores comprometidos con el futuro y la sustentabilidad económica de la compañía.

El conflicto se gestó la semana pasada, cuando APLA comunicó su rechazo al Decreto 378/2025, calificándolo de tener “graves deficiencias técnicas”. El gremio advirtió que la implementación de dicho decreto representa un “serio riesgo para la seguridad aérea” y responsabilizó a las autoridades por las consecuencias de su aplicación.

En un plenario de delegados, Pablo Biró, titular de APLA, adelantó que los pilotos “van a hacer que las operaciones colapsen” durante las vacaciones de invierno. Los principales puntos de tensión radican en los cambios del Gobierno en horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico. El reclamo de APLA no solo se enfoca en el empeoramiento de las condiciones laborales, sino también en la seguridad operacional y en la “extranjerización y apertura indiscriminada del mercado”.

A su vez, APLA denunció supuestas negligencias operativas en Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, la compañía respondió que “la dirigencia de APLA continúa desorientada en cuanto a sus reclamos”, y afirmó que “Aerolíneas voló durante la temporada baja de abril, mayo y junio de 2025 más de lo que voló en el mismo periodo de 2024”.

Respecto a la flota en mantenimiento, Aerolíneas Argentinas consideró la “foto” que toma APLA como “falaz y malintencionada”, asegurando que entre el 85% y 90% de la flota estará volando durante la temporada alta de invierno, en línea con los estándares de la industria.

Finalmente, fuentes de Aerolíneas sostuvieron que “los dirigentes de APLA estaban acostumbrados a operar vuelos en rutas que iban a pérdida, con tarifas deprimidas y ocupaciones bajas. Esa época se terminó”.