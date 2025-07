La Municipalidad presentó el informe semestral de casos de violencia familiar y de género

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó el informe semestral del Programa de Protección a Víctimas. El mismo fue realizado por la Dirección General de la Mujer y Diversidad.

Lorena González, titular del área, comentó que se trabaja con un equipo de profesionales que brinda un abordaje integral, psicológico, legal, social, y aportan soluciones para la eliminación de las violencias en la capital salteña.

Del informe, se conoció que desde enero a junio se asistió en 2089 casos. Entre ellas, mujeres víctimas de violencia de género, sobrevivientes de violencia sexual, madres que sospechan que sus hijas/os han sido víctimas de violencia sexual, menores de edad víctimas de abuso, menores de edad víctimas de las violencias en sus casas y casos con diferentes discapacidades

“En cada intervención realizamos un trabajo integral centrado en el acompañamiento y protección de las víctimas brindando contención psicológica, orientación, asesoramiento legal y asistencia grupal a través de nuestros grupos de fortalecimiento personal”, dijo González.

Además, Valeria Erazú, profesional legal del área, remarcó que se efectuaron intervenciones legales. Denuncias VIF, mediaciones por alimentos, regímenes de comunicación, cuidados personales. También derivación y/o acompañamientos en casos que revisten un alto riesgo en salud física y mental, a hospitales, centros de salud y/o instituciones acordes.

Detalles del informe:

Intervenciones de enero a junio: 2.089.

Tipos de Violencia:

Física, psicológica y económica 38%

Física, psicológica, económica y sexual 9%

Psicológica 28%

Física y psicológica 19%

Sexual 6%

Sobre los tipos de violencia, se conoció que hay una fuerte presencia de violencia psicológica (28%) en la que el agresor busca vulnerar y atacar la autoestima. De esta manera, el victimario rompe el tejido social donde está inserta y ella siente que no es posible salir de esa vida de violencia.

Rango etario de mujeres asistidas

Existe un grupo etario marcadamente más vulnerado: mujeres de entre 31 a 49 años, que representan hoy el 40 % de las intervenciones y le siguen de cerca el grupo de 18 a 30 años con un 39 %.

18 a 30 años 39%

31 a 49 años 40%

50 a 69 años 20%

70 o mas años 1%

Ocupación de las mujeres asistidas

Ama de Casa 50%

Independiente (ventas / oficios) 25%

Empleada Doméstica / Cuidado de Personas 12%

Empleo Formal 8%

Estudiantes 5%

De los casos atendidos, se relevó el vínculo del agresor:

Ex Pareja 75%

Intrafamiliar 19%

Sin Vinculo (vecinos, ex nuera, ex yerno etc.) 4%

Pareja o ex pareja conviviente 2%

Finalmente, sobre el consumo problemático del agresor se conoció:

Alcohol 71%

Policonsumo 29%

González, remarcó que, desde la Dirección del Área de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad, ante la vulnerabilidad de los casos que se atienden a diario, mantienen el teléfono de WhatsApp 3876345629 las 24 hs. todos los días de la semana. A través de ese número se puede conseguir ayuda y hacer el seguimiento diario del estado físico y mental de la mujer y de los menores; y otros casos de adultos mayores.