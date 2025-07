Escándalo en La Rural: Villarruel quedó afuera del acto y crece la interna en el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó este sábado del acto de apertura de la Exposición Rural, y su ausencia desató un nuevo capítulo de tensión dentro del Gobierno de Javier Milei. Desde su entorno denunciaron que no fue invitada formalmente y que el área de Protocolo de Presidencia no autorizó su ingreso ni el de su comitiva.

Según trascendió en medios nacionales, fuentes cercanas a Villarruel aseguraron que “una Vicepresidenta de la Nación no puede asistir individualmente a ningún lado” y que la falta de coordinación protocolar fue interpretada como una prohibición de facto. El acto fue encabezado por el Presidente en Palermo, en uno de los eventos políticos y económicos más relevantes del año.

En contraste, voceros de La Rural aseguraron que el problema se originó cuando la comitiva de Villarruel, integrada por unas diez personas, se negó a identificarse, razón por la cual se impidió su ingreso al predio.

La tensión política escaló aún más con las declaraciones del diputado José Luis Espert, quien afirmó sin rodeos que Villarruel “ya no forma parte del proyecto” oficialista. "Está afuera porque no se comportó como correspondía", señaló en declaraciones a TN.

El episodio deja al descubierto una creciente fractura dentro del Ejecutivo, con una vicepresidenta cada vez más distanciada del círculo presidencial y un entorno que percibe señales de marginación deliberada.