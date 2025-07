Se notificaron más de 6500 casos de bronquiolitis en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 29, comprendida entre el 13 y el 19 de julio.

Virus respiratorios

En la última SE, en Salta se notificaron 192 casos de bronquiolitis, totalizando 6597 casos desde que comenzó el año.

Se trata de una infección respiratoria aguda, que ocurre con mayor frecuencia en el invierno, y afecta mayormente a neonatos y bebés menores a los dos años de vida. Puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Esta patología afecta a las vías aéreas pequeñas, provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Desde 2024, se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, una dosis única, obligatoria y gratuita, que se da a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de brindar inmunidad al feto contra el VSR, que se extiende hasta los seis meses de vida.

Además, hasta la SE 29, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:

*Enfermedades Tipo Influenza: 267 casos nuevos – Acumulado: 15.308

*Neumonía: 124 casos nuevos – Acumulado: 5725

*COVID-19: Hubo 2 nuevos casos - Acumulado: 133

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última SE hubo 148 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son nueve los óbitos por estas patologías.

Hepatitis Virales

Se registró un caso en la SE 29. El acumulado anual es de 16 positivos, 12 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 35 fueron descartados.

Enfermedades inmunoprevenibles

*No se han notificado casos de coqueluche en el año.

*No se registraron casos de varicela. El acumulado anual es de 391.

*Se han confirmado 2 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 74 casos.

*No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 21 casos.

*No hubo casos de sarampión.

*Se ha registrado un caso de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 15 casos

*No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

*No se notificaron casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 23 casos.

*No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

*No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

*No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades zoonóticas

*No hubo casos de araneismo. Acumulado: 8 casos

*Se han notificado siete picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 316 casos.

*Se han notificado 13 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 10 en Capital y 3 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 461 casos.

*No hubo casos de ofidismo. Acumulado: 53 casos

*No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 4 casos

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 65 casos

*Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 24 casos.

*No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

*No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

*No hubo casos de leptospirosis.

*No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 3 casos

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

*Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 20.

*Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

*Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Diarrea aguda: se registraron 612 casos en la SE 29. El acumulado de casos es de 33.767