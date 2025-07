Cargnello: “Por el bien de la Patria… apostemos al diálogo y al respeto”

“El alarmante descenso del índice de la natalidad, la baja de la calidad educativa, el aumento del consumo de estupefacientes que lesiona la salud física, mental y espiritual de personas y familias, el deterioro de la calidad institucional de la nación, la violencia verbal entre quienes debieran contener a la ciudadanía porque esa es su misión. Nos duele profundamente”, dijo en su mensaje Cargnello.

“La falta de respeto por la justicia, ignorando sus resoluciones. La caza del poder a costa de la destrucción del adversario, ignorante que no somos dueños de la vida de nuestros conciudadanos, asusta y oscurece el horizonte del futuro. Situaciones de injusticia social que con el paso de los años no logramos convencer a revertir nos recuerdan que lo que cantamos desde hace años en nuestros templos, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan, sigue siendo un mandato no tenido suficientemente en cuenta”, fue otras de las frases más importantes de la homilía del 9 de julio.

Cargnello prosiguió: “La paz nace en el corazón, no se impone. Tendamos puentes, no cabemos fosas. Sanemos nuestros corazones. No permitamos ni alimentemos sentimientos de odio entre los argentinos. Cuidemos las palabras que pronunciamos. Somos hermanos, estamos en la misma barca. Respetémonos…”.