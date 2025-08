Equipos municipales trabajan para sofocar los incendios provocados por el viento

Equipos de la Municipalidad de Salta se encuentran trabajando a destajo para sofocar los incendios en distintos puntos de la ciudad, que fueron ocasionados por el fuerte viento que azota a la ciudad durante la jornada de hoy, viernes 1° de agosto.

El número de emergencias 105 ya recibió más de 120 llamados por distintos incidentes, los cuales se refieren a numerosos focos ígneos, caída de árboles, ramas, cables, postes y diferentes evacuaciones.

Las áreas de Protección Ciudadana, Desarrollo Social y Ambiente y Servicios Públicos se encuentran colaborando con toda la población afectada.

“Todas las Secretarías estamos trabajando para evacuar a las personas del asentamiento del barrio 20 de junio que está enfrente del río. También, tenemos una situación similar en Norte Grande, donde está el intendente, Emiliano Durand, espalda con espalda con el personal de emergencias”, dijo Ernesto Flores, subsecretario de Protección Ciudadana, quien además remarcó que la labor continúa, ya que hay muchos incendios en diferentes zonas de la capital.

Se recuerda a toda la comunidad que en caso de emergencias se encuentra habilitada la línea gratuita 105, las 24 horas del día.

Asimismo, se recomienda atender las indicaciones para evitar incendios y saber cómo actuar ante los fuertes vientos, teniendo en cuenta que estos pueden seguir.

*No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

*No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

*No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

*Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

*Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

Ante ráfagas de viento se solicita:

*Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales.

*Asegurar objetos que puedan ser despedidos.

*Evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras.

*Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse.