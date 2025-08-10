Milei aseguró que la suba del dólar no generará aumento de precios

El presidente Javier Milei sostuvo que la reciente suba del dólar no provocará un incremento en los precios y calificó como una “falacia” la creencia que vincula directamente ambas variables. En una carta titulada “Aspectos esenciales del análisis monetario”, el mandatario amplió la explicación que había dado en la cadena nacional del viernes, señalando que la verdadera causa de la inflación es el exceso de dinero en circulación y no el tipo de cambio.

“Cuando la oferta de dinero crece más rápido que la demanda de bienes y servicios, se produce inflación. Esto es un fenómeno monetario, no el resultado directo de un cambio en el tipo de cambio”, explicó Milei, quien remarcó que muchos economistas han cometido el error histórico de asociar la suba del dólar con el aumento de los precios. Según su análisis, lo que provoca inflación es la emisión descontrolada y no el valor del dólar como activo.

El jefe de Estado también repasó la evolución histórica del dinero, desde el trueque hasta la moneda moderna, advirtiendo que su creación sin respaldo implica riesgos inflacionarios. Además, apuntó contra lo que llamó “adicción al déficit fiscal de la casta política”, que, a su entender, alimenta la necesidad de emitir y agrava el problema de los precios en la Argentina.

