Piden ajustes al Plan Güemes para reactivar la economía en Aguas Blancas

Kathy Vides, joven emprendedora de Aguas Blancas, presentó a la Nación un documento con propuestas para adaptar el Plan Güemes a las necesidades reales de la frontera con Bolivia. Bajo el lema “Por una frontera más humana, segura y productiva”, el informe —dirigido a la directora nacional de Control y Vigilancia de Fronteras e Hidrovías, Virginia Cornejo— plantea medidas para ordenar el tránsito, dignificar el trabajo fronterizo y recuperar espacios culturales, con el fin de evitar que el operativo se convierta en un mecanismo de exclusión y estigmatización.

Vides advirtió que por Aguas Blancas circulan hasta 18.000 personas por día, una cifra que desborda la capacidad de los controles migratorios y provoca largas filas, demoras bajo altas temperaturas y perjuicios para adultos mayores, personas con discapacidad y residentes locales. También alertó sobre el colapso del centro de salud, agravado por la falta de atención diferenciada para los vecinos y la eliminación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza, que antes facilitaba el tránsito regular.

Entre los puntos críticos, la emprendedora cuestionó la disposición del interventor Adrián Zigarán que obliga a los vehículos a salir por Aguas Blancas y no por Finca Karina, generando embotellamientos y accidentes. Señaló además que el horario limitado del puesto “28 de Julio” de Gendarmería empuja a los pasadores a utilizar pasos inseguros, lo que favorece el delito. Otro reclamo central es la restitución de la Casa de la Cultura, hoy ocupada por la Prefectura Naval, para que vuelva a cumplir su función original de ofrecer talleres y actividades de contención para niños y jóvenes de la zona.

