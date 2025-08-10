La Selección argentina jugará contra México en una gira por Estados Unidos en octubre

La Selección argentina iniciará su preparación para el Mundial 2026 con una gira por Estados Unidos, que se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de octubre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a México en el Soldier Field de Chicago, en lo que será el primer cruce entre ambas selecciones desde la fase de grupos de Qatar 2022, cuando la Albiceleste ganó 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Con la clasificación ya asegurada para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado argentino encara esta etapa de amistosos luego de la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, previstas para el 13 de septiembre. La rivalidad creciente entre argentinos y mexicanos promete un partido intenso, que servirá como termómetro para medir el nivel de cara al torneo.

Además, la AFA gestiona la organización de un segundo amistoso durante la misma gira, que se disputaría en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que albergará la final del Mundial 2026 y que recientemente fue sede de la final del Mundial de Clubes.

