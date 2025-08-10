“No más guerra”: el papa León XIV pidió a líderes mundiales reflexionar

En el 80° aniversario de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el papa León XIV lanzó un fuerte llamado a la paz mundial y exhortó a que la guerra deje de ser un camino para resolver conflictos. Desde el Vaticano, tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre pidió a la comunidad internacional y, especialmente, a los líderes políticos y militares, que reflexionen sobre la enorme responsabilidad que tienen y las consecuencias que sus decisiones pueden acarrear sobre las poblaciones más vulnerables.

“Que no olviden nunca las necesidades de los más débiles ni el anhelo universal de paz que habita en todos los corazones”, expresó el Pontífice en un mensaje cargado de esperanza, en el que también se refirió a la situación crítica de Haití. Allí, reclamó la liberación inmediata de los rehenes y el apoyo urgente de la comunidad internacional para reconstruir el tejido social e institucional del país, afectado por la violencia, los secuestros y graves violaciones a los derechos humanos.

El Papa celebró, además, la firma de la Declaración conjunta de paz entre Armenia y Azerbaiyán, confiando en que este acuerdo sirva para alcanzar una paz estable y duradera en el sur del Cáucaso. Con la presencia de fieles y peregrinos de todo el mundo en la Plaza de San Pedro, León XIV subrayó que la unidad espiritual y el compromiso solidario son pilares esenciales para construir un futuro sin violencia.

