Automovilistas advierten por el peligro de un arreglo en avenida Bolivia
Se trata de la reparación de una cañería y del pavimento en un sector de la mano derecha de la avenida en el sentido hacia el centro antes del semáforo del Salta Polo.
Salta Hoy
11 / 08 / 2025
[Imagen ilustrativa de la zona en reparación]
El arreglo comenzó anoche y sorprendió a muchos esta mañana, aunque el mismo se encuentra señalizado y con cintas de peligro, la velocidad con la que transitan en esa arteria puso a varios automovilistas en peligro.