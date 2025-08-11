Desde hoy será la exposición y venta de juguetes por el Día del Niño

Desde hoy hasta el sábado 16 de agosto, se expondrán trabajos en madera, juegos de mesa, juegos didácticos, sillas educadoras, mesa y sillas infantiles, autos, trenes, camiones y casas de muñecas, entre otros artículos. Cuentan con distintas formas de pago y financiación.

La atención será de lunes a jueves de 8 a 20 hs; viernes, de 8 a 16 hs, y el sábado de 9 a 12 hs.