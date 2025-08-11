Tartagal: Investigan un doble crimen en plena luz del día vinculado al narcotráfico

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por la muerte de dos hombres, ocurridas este domingo, en esa jurisdicción.

Según consta en las actuaciones, dos hombres circulaban en un automóvil por la localidad de General Mosconi y, sobre avenida Juan XXIII en la intersección con calle San Juan, uno de ellos le habría disparado al otro. Luego, condujo el vehículo hacia la ciudad de Tartagal.

En forma posterior, uno de los hombres fue encontrado sin vida en el interior del automóvil sobre Ruta Nacional 86 en Tartagal, a la altura del km. 3, con aparentes signos de haber sido herido mortalmente con un arma de fuego.

El sospechoso de haber realizado los disparos, se dirigió hacia un comercio del lugar, donde, usando el arma para amenazar, robó una motocicleta y huyó por la misma ruta.

Alertado el personal policial, inició una persecución y finalmente localizaron al sospechoso a la altura del kilómetro 17, donde perdió la vida en circunstancias que se tratan de determinar. En el lugar se secuestró un arma de fuego.

“Las dos personas fallecidas tienen antecedentes por venta de drogas”, dijo esta mañana la periodista Cristina Carrazán.

Indicó los detalles de cómo se habría producido el raid delictivo en el cual terminaron muertos los dos protagonistas, quienes fueron identificados como Gustavo Lira, de 36 años, oriundo de Salvador Mazza, y Fernando Gómez, de 49, con domicilio en Mosconi.

“Este doble crimen es una muestra del avance del narcotráfico en el territorio provincial”, dijo la periodista.

“Pese al Plan Güemes establecido en la frontera el crimen organizado trabaja 24-7 para ingresar”, manifestó.