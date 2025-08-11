 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tartagal: Investigan un doble crimen en plena luz del día vinculado al narcotráfico

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un automóvil y el sospechoso de haber disparado el arma de fuego, tras robar una motocicleta, huyó y fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Nacional 86.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por la muerte de dos hombres, ocurridas este domingo, en esa jurisdicción.

Según consta en las actuaciones, dos hombres circulaban en un automóvil por la localidad de General Mosconi y, sobre avenida Juan XXIII en la intersección con calle San Juan, uno de ellos le habría disparado al otro. Luego, condujo el vehículo hacia la ciudad de Tartagal.

En forma posterior, uno de los hombres fue encontrado sin vida en el interior del automóvil sobre Ruta Nacional 86 en Tartagal, a la altura del km. 3, con aparentes signos de haber sido herido mortalmente con un arma de fuego.

El sospechoso de haber realizado los disparos, se dirigió hacia un comercio del lugar, donde, usando el arma para amenazar, robó una motocicleta y huyó por la misma ruta.

Alertado el personal policial, inició una persecución y finalmente localizaron al sospechoso a la altura del kilómetro 17, donde perdió la vida en circunstancias que se tratan de determinar. En el lugar se secuestró un arma de fuego.

“Las dos personas fallecidas tienen antecedentes por venta de drogas”, dijo esta mañana la periodista Cristina Carrazán.

Indicó los detalles de cómo se habría producido el raid delictivo en el cual terminaron muertos los dos protagonistas, quienes fueron identificados como Gustavo Lira, de 36 años, oriundo de Salvador Mazza, y Fernando Gómez, de 49, con domicilio en Mosconi.

“Este doble crimen es una muestra del avance del narcotráfico en el territorio provincial”, dijo la periodista.

“Pese al Plan Güemes establecido en la frontera el crimen organizado trabaja 24-7 para ingresar”, manifestó.

 

