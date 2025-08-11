Confirman que los restos hallados en Vaqueros pertenecen a un joven desaparecido

El sábado 26 de julio pasado, se encontraron restos óseos en un lote en Vaqueros, cuando trabajadores iban a comenzar las tareas en el lugar.

Luego se confirmó que los restos eran humanos.

Todavía no hay información oficial sobre la identidad de la víctima. Pero, la madre de Matías Nehuén Marson afirma que se trata de su hijo.

Matías era un joven cordobés que vivía en Salta desde el año 2023. Había desaparecido en diciembre de 2024.

Su novia encontró una carta de despedida el 12 de diciembre y desde entonces, su madre había denunciado su desaparición.

Los restos fueron hallados cerca de un árbol. También había una soga, lo que sugiere una decisión propia.

Además, se encontraron pertenencias, incluyendo una identificación del joven.

La madre está realizando los trámites judiciales necesarios tras confirmar personalmente que se trata de su hijo.