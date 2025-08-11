 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Confirman que los restos hallados en Vaqueros pertenecen a un joven desaparecido

La madre del cordobés Matías Nehuen Marson, de 32 años, afirmó que se trata de su hijo.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

El sábado 26 de julio pasado, se encontraron restos óseos en un lote en Vaqueros, cuando trabajadores iban a comenzar las tareas en el lugar. 

Luego se confirmó que los restos eran humanos. 

Todavía no hay información oficial sobre la identidad de la víctima. Pero, la madre de Matías Nehuén Marson afirma que se trata de su hijo.

Matías era un joven cordobés que vivía en Salta desde el año 2023. Había desaparecido en diciembre de 2024. 

Su novia encontró una carta de despedida el 12 de diciembre y desde entonces, su madre había denunciado su desaparición.

Los restos fueron hallados cerca de un árbol. También había una soga, lo que sugiere una decisión propia. 

Además, se encontraron pertenencias, incluyendo una identificación del joven.

La madre está realizando los trámites judiciales necesarios tras confirmar personalmente que se trata de su hijo. 

 

