Pronostican una baja importante de la temperatura

Hoy y mañana martes se registrarán máximas agradables que alcanzarán los 20 y 22 grados, no obstante desde el miércoles, gracias al ingreso de una masa de aire frío proveniente de la Cordillera de los Andes, se prevé un descenso importante de temperatura con la probabilidad de lluvias.

El Ing. Sierra dijo que la semana próxima las temperaturas bajas y las lluvias “extemporáneas” seguirán en todo el territorio provincial con la posibilidad de “nevadas”, según manifestó.