“Hay productores que quebrarán”

“Tenemos palta peruana, tomate de Chile y Brasil, entre otros productos a precios muy inferiores a los nuestros”, indicó.

Checa finalizó ejemplificando el difícil momento que están viviendo los productores locales: “Un cajón de tomates proveniente de Tarija, Bolivia cuesta mil pesos argentinos, con ese dinero nosotros no pagamos ni el cajón vacío”, se quejó.