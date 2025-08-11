“Hay productores que quebrarán”
Se debe a la sobreoferta proveniente de otros lugares del país y de los países vecinos. Así lo afirmó José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta.
11 / 08 / 2025
“Tenemos palta peruana, tomate de Chile y Brasil, entre otros productos a precios muy inferiores a los nuestros”, indicó.
Checa finalizó ejemplificando el difícil momento que están viviendo los productores locales: “Un cajón de tomates proveniente de Tarija, Bolivia cuesta mil pesos argentinos, con ese dinero nosotros no pagamos ni el cajón vacío”, se quejó.