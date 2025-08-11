Un hombre de 44 años falleció en el incendio de su casa en el barrio Castañares

En la madrugada de este domingo, alrededor de la 1:30, se registró un incendio en un domicilio del grupo 244 viviendas, de esa barriada de la zona norte de la ciudad.

Los bomberos de la policía y bomberos voluntarios llegaron al lugar para apagar las llamas.

Durante la intervención, encontraron el cadáver de un hombre de 44 años en una de las habitaciones.

Inicialmente se pensó que el incendio podría haber sido intencional, pero luego se determinó que el fuego fue causado por una decisión personal del hombre.

En la habitación hallaron alcohol, lo que explica el origen del incendio y los investigadores descartaron que haya sido provocado por otra persona.