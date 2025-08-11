Juicio por la red narco en la cárcel de Villa Las Rosas

Hoy brindaron su testimonio funcionarios del Servicio Penitenciario en actividad y también otros que prestaron servicio entre 2022 y 2023.

Uno de los testigos -actualmente subalcalde de la Unidad Carcelaria 1- quedó demorado por orden del tribunal por su reticencia al momento de responder a preguntas de la fiscalía.

Esto, luego de reiterados llamados de atención sobre su responsabilidad como funcionario público y sobre el hecho de estar declarando bajo juramento.



