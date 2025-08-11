Inició la construcción del primer puente sobre río Vaqueros

El gobernador Gustavo Sáenz junto al jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas observaron los trabajos que se realizan en una de las márgenes del río esta mañana.

Actualmente se trabaja en la fundación del primero de los puentes con pilotes de profundidad variada, entre 11 metros a 15 metros de profundidad, aproximadamente. Tendrá una extensión de 120 metros, dividido en 4 tramos de 30 metros. Poseerá doble calzada, para descomprimir el tránsito, sobre todo en la temporada de verano.

Además, hay un frente trabajando en los 4 kilómetros de autopista desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros, en el sector de la ciudad capital de Salta como así también en todo el recorrido de Costanera en el municipio de Vaqueros.

Mientras tanto, la transitabilidad por el viejo puente se mantiene sin problema, aunque con una restricción en cuanto al peso.