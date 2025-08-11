El ministro Mangione participa en un nuevo encuentro de CoFeSa

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participa de un encuentro presencial del Consejo Federal de Salud (CoFeSa), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión está encabezada por el titular de la cartera sanitaria nacional, Mario Lugones y por los ministros de salud de todas las provincias del país.

Durante la jornada se abordarán temas como la situación sanitaria y el examen de residencias. Se presentarán programas como Dinadis y Procedimientos de Medicamentos de Alto Costo, además de abordar la alimentación y la salud mental. También, el ministro Mangione, expondrá la experiencia extramuros que se ejecuta en la Salta para garantizar la atención de especialistas en el interior.