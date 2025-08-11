Paseo de la Fe: avanzan las obras en Córdoba al 60

La Municipalidad continúa con las obras que tienen como objetivo completar el Paseo de la Fe en Deán Funes/Córdoba desde Belgrano hasta Alvarado, y de esta manera todo el circuito establecido en el casco histórico.

La obra comprende dos etapas; la primera en la calle Deán Funes entre España y Caseros y la segunda en la calle Córdoba entre Caseros y Alvarado.

En la primera etapa se están ultimando los trabajos en las veredas; mientras que en la segunda etapa se retomaron las obras, en primer lugar, con tareas de excavación para el recambio de cloacas y red de aguas.

Una vez culminado este trabajo se podrá avanzar con las obras de ensanchamiento de la calzada, adoquinado y ampliación de veredas.

Es por ello que, los conductores deben tener en cuenta los cortes existentes en la calle Deán Funes/Córdoba, evitando la zona para prevenir congestionamientos; principalmente en horario pico.