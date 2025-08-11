Seguridad Vial detectó más de 900 infractores este fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 8830 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta. Detectaron a 975 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6159 test de alcoholemia y sancionaron a 126 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.