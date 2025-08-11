 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Avanza la obra de recambio de cañerías en Vicario Toscano y Av. Yrigoyen

La Municipalidad se encuentra trabajando en la reconstrucción del desagüe pluvial y posteriormente en la repavimentación de la calzada. Los trabajos durarán aproximadamente 50 días más por lo que el tránsito está cortado. Se solicita utilizar vías alternativas.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

La Municipalidad de Salta informa a la comunidad en general, que continúa con las obras de reconstrucción del desagüe pluvial ubicado en la calle Vicario Toscano, ubicado enfrente del Servicio Penitenciario.

Debido a ello, el tránsito se encuentra cortado totalmente para quienes circulen por avenida Yrigoyen y quieran girar en la calle Vicario Toscano. Por esto, se solicita a los conductores utilizar vías alternativas.

La obra, que ya lleva 45 días de ejecución y demandará alrededor de 50 días más, consiste en la instalación de nuevas cañerías ya que las preexistentes presentaban pérdidas que erosionaron el suelo generando hundimientos en la calzada.

Una vez finalizada la reconstrucción del desagüe pluvial se procederá a la preparación del paquete estructural y finalmente se colocará el nuevo pavimento.

Asimismo, sumado a esta reposición de desagüe pluvial, se hará también un recambio de la cañería principal y de las cañerías que conectan con las instalaciones domiciliarias de desagüe cloacal.

