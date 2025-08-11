Salta se prepara para la semifinal de la Copa Robótica Argentina
El 18 de agosto en Vaqueros, 22 equipos salteños competirán por un lugar en la gran final nacional que se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén.
Salta Hoy
La Copa Robótica Argentina 2025, organizada por Educabot y, en Salta, por el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, avanza a paso firme rumbo a su gran final.
Más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de siete jurisdicciones (Salta, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro) participan en este certamen que promueve el aprendizaje activo, la innovación y la colaboración interdisciplinaria a través de desafíos en robótica, programación e inteligencia artificial con impacto social.
El 18 de agosto a las 8 horas, en el Colegio Secundario N° 5050 (Calle Hno. Francisco N° 80 – Vaqueros, La Caldera), se llevará a cabo la semifinal provincial. Allí, 22 equipos se enfrentarán en partidos de 4 equipos en simultáneo, con alrededor de 10 duelos por equipo y un ranking que definirá a los dos representantes de Salta en la final nacional.
En la etapa clasificatoria, que finalizó el 29 de junio, los estudiantes presentaron soluciones a problemáticas reales como la falta de acceso al agua potable, la contaminación ambiental, la conectividad, la seguridad vial y el bullying escolar. En Salta, las propuestas se enfocaron especialmente en el acceso al agua y la calidad del aire, desarrollando tecnologías para la captación y purificación, y sensores inteligentes para monitorear el ambiente.
La final nacional se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén, donde los 14 equipos finalistas de las siete jurisdicciones volverán a competir en el desafío “Orbit Odyssey” para definir al Campeón Nacional 2025. Será una celebración del talento joven, la creatividad y la innovación, y el cierre de una competencia que crece año a año y proyecta a los estudiantes hacia el futuro de la tecnología.
La Copa Robótica Argentina es una competencia educativa que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), con el propósito de despertar vocaciones, impulsar el talento y brindar a los jóvenes herramientas para resolver desafíos reales de sus comunidades y del mundo, fortaleciendo su formación como ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.