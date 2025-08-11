 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta se prepara para la semifinal de la Copa Robótica Argentina

El 18 de agosto en Vaqueros, 22 equipos salteños competirán por un lugar en la gran final nacional que se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Copa Robótica Argentina 2025, organizada por Educabot y, en Salta, por el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, avanza a paso firme rumbo a su gran final.

Más de 3.600 estudiantes de nivel secundario de siete jurisdicciones (Salta, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén y Río Negro) participan en este certamen que promueve el aprendizaje activo, la innovación y la colaboración interdisciplinaria a través de desafíos en robótica, programación e inteligencia artificial con impacto social.

El 18 de agosto a las 8 horas, en el Colegio Secundario N° 5050 (Calle Hno. Francisco N° 80 – Vaqueros, La Caldera), se llevará a cabo la semifinal provincial. Allí, 22 equipos se enfrentarán en partidos de 4 equipos en simultáneo, con alrededor de 10 duelos por equipo y un ranking que definirá a los dos representantes de Salta en la final nacional.

En la etapa clasificatoria, que finalizó el 29 de junio, los estudiantes presentaron soluciones a problemáticas reales como la falta de acceso al agua potable, la contaminación ambiental, la conectividad, la seguridad vial y el bullying escolar. En Salta, las propuestas se enfocaron especialmente en el acceso al agua y la calidad del aire, desarrollando tecnologías para la captación y purificación, y sensores inteligentes para monitorear el ambiente.

La final nacional se disputará el 26 y 27 de agosto en Neuquén, donde los 14 equipos finalistas de las siete jurisdicciones volverán a competir en el desafío “Orbit Odyssey” para definir al Campeón Nacional 2025. Será una celebración del talento joven, la creatividad y la innovación, y el cierre de una competencia que crece año a año y proyecta a los estudiantes hacia el futuro de la tecnología.

La Copa Robótica Argentina es una competencia educativa que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), con el propósito de despertar vocaciones, impulsar el talento y brindar a los jóvenes herramientas para resolver desafíos reales de sus comunidades y del mundo, fortaleciendo su formación como ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.

