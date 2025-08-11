Más de 2200 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 271 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 8 y las 7 del lunes 11 de agosto.

Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 235 pacientes, de los cuales 49 fueron hospitalizados. Hubo 100 de ginecología, 69 atenciones de obstetricia y 25 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 452 pacientes, de los cuales 25 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 118 por patologías respiratorias, 43 por gastroenteritis, 86 por traumatismos varios, 3 por mordedura de perros, 1 por influenza, 2 intoxicados, 3 quemados y 2 accidentes de tránsito.

Hubo 34 nacidos vivos: 18 hombres y 16 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 693 consultas. De los cuales 575 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 148 fueron hospitalizados.

Hubo 64 personas accidentadas, de las cuales 23 fueron por siniestros de tránsito:

18 motociclistas

4 ciclistas

1 automovilistas

0 transeúntes

0 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 54 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 253 pacientes durante el fin de semana, 235 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 8 por derivaciones de otros establecimientos de salud, 10 por accidente, 1 por armas blancas y otros 9.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 324 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de faringitis aguda, rinofaringitis, dolor abdominal y gastroenteritis.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 39 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.