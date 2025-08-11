 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Más de 900 estudiantes pasaron a la instancia departamental de Mate Salta

El 19 de agosto competirán en distintas sedes de la provincia. Este año hubo récord de inscriptos con más de 16 mil participantes del Nivel Primario

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Estudiantes del nivel primario continúan su participación en Mate Salta, una competencia que busca mejorar aprendizajes y promocionar a una edad temprana la matemática a través de estrategias didácticas.  La iniciativa que está en su cuarta edición es organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El certamen inició con una etapa institucional donde compitieron 16037 alumnos de 5°, 6 ° y 7° del nivel primario. En la instancia departamental, planificada para el 19 de agosto, formarán parte 967 estudiantes quienes están distribuidos en las 13 sedes dispuestas.

La Secretaría de Planeamiento Educativo y Formación Profesional Docente informó que el 7 y 8 de noviembre será la final provincial, además en el desarrollo de todo el certamen, se realizan capacitaciones y entrenamientos para docentes y alumnos.

