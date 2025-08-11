Más de 900 estudiantes pasaron a la instancia departamental de Mate Salta
El 19 de agosto competirán en distintas sedes de la provincia. Este año hubo récord de inscriptos con más de 16 mil participantes del Nivel Primario
Salta Hoy
11 / 08 / 2025
Estudiantes del nivel primario continúan su participación en Mate Salta, una competencia que busca mejorar aprendizajes y promocionar a una edad temprana la matemática a través de estrategias didácticas. La iniciativa que está en su cuarta edición es organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
El certamen inició con una etapa institucional donde compitieron 16037 alumnos de 5°, 6 ° y 7° del nivel primario. En la instancia departamental, planificada para el 19 de agosto, formarán parte 967 estudiantes quienes están distribuidos en las 13 sedes dispuestas.
La Secretaría de Planeamiento Educativo y Formación Profesional Docente informó que el 7 y 8 de noviembre será la final provincial, además en el desarrollo de todo el certamen, se realizan capacitaciones y entrenamientos para docentes y alumnos.