Más de 900 estudiantes pasaron a la instancia departamental de Mate Salta

Estudiantes del nivel primario continúan su participación en Mate Salta, una competencia que busca mejorar aprendizajes y promocionar a una edad temprana la matemática a través de estrategias didácticas. La iniciativa que está en su cuarta edición es organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El certamen inició con una etapa institucional donde compitieron 16037 alumnos de 5°, 6 ° y 7° del nivel primario. En la instancia departamental, planificada para el 19 de agosto, formarán parte 967 estudiantes quienes están distribuidos en las 13 sedes dispuestas.

La Secretaría de Planeamiento Educativo y Formación Profesional Docente informó que el 7 y 8 de noviembre será la final provincial, además en el desarrollo de todo el certamen, se realizan capacitaciones y entrenamientos para docentes y alumnos.