Se retiraron los lotes de fentanilo y se garantiza la seguridad de los pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa que, ante la alerta sanitaria nacional emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la posterior orden judicial, desde el mes de mayo se implementó el retiro preventivo de todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma.

Esta medida se tomó a pesar de que no se pudo encontrar, hasta la fecha, relación entre el fentanilo contaminado y el aislamiento de los gérmenes en cuestión.

Aún así, por precaución, los productos de esta marca que se encontraban en el depósito central y en los hospitales fueron puestos en cuarentena y quedarán bajo resguardo judicial.

Asimismo, la jefa de Farmacia, Virginia Ocaña detalló que el Ministerio no adquiere insumos de dicho laboratorio y ha reemplazado los medicamentos retirados con productos de otras marcas.

"Tenemos stock de fentanilo de otra marca que ya están distribuidos en los hospitales", afirmó Ocaña, garantizando la continuidad de la atención.

Coordinación con las autoridades nacionales

La medida de cuarentena y retención de los lotes de fentanilo se implementó siguiendo una orden judicial que instruye a cada centro de salud, tanto público como privado, a custodiar y resguardar el medicamento hasta que sea retirado por las autoridades.

Finalmente, Ocaña confirmó que mantiene un contacto constante con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para seguir las indicaciones pertinentes y garantizar la seguridad de los pacientes en la provincia.

Qué es el fentanilo

El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico.