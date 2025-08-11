 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se retiraron los lotes de fentanilo y se garantiza la seguridad de los pacientes

Ante una alerta nacional, el Ministerio de Salud Pública retiró de forma preventiva todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma. No se detectaron lotes contaminados en los hospitales provinciales.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública informa que, ante la alerta sanitaria nacional emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la posterior orden judicial, desde el mes de mayo se implementó el retiro preventivo de todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma.

Esta medida se tomó a pesar de que no se pudo encontrar, hasta la fecha, relación entre el fentanilo contaminado y el aislamiento de los gérmenes en cuestión.

Aún así, por precaución, los productos de esta marca que se encontraban en el depósito central y en los hospitales fueron puestos en cuarentena y quedarán bajo resguardo judicial.

Asimismo, la jefa de Farmacia, Virginia Ocaña detalló que el Ministerio no adquiere insumos de dicho laboratorio y ha reemplazado los medicamentos retirados con productos de otras marcas.

"Tenemos stock de fentanilo de otra marca que ya están distribuidos en los hospitales", afirmó Ocaña, garantizando la continuidad de la atención.

Coordinación con las autoridades nacionales

La medida de cuarentena y retención de los lotes de fentanilo se implementó siguiendo una orden judicial que instruye a cada centro de salud, tanto público como privado, a custodiar y resguardar el medicamento hasta que sea retirado por las autoridades.

Finalmente, Ocaña confirmó que mantiene un contacto constante con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para seguir las indicaciones pertinentes y garantizar la seguridad de los pacientes en la provincia.

Qué es el fentanilo

El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso como analgésico (alivio del dolor) y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO