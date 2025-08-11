 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Nicolás Reynoso ganó la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

El salteño es campeón argentino y el mejor latinoamericano en su categoría en la disciplina Mountain bike, y tiene la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027.

Deportes

11 / 08 / 2025

 

Nicolás Reynoso conquistó la medalla plateada en mountain bike durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con la participación de más de 4000 atletas en 42 disciplinas, este evento no solo ofrece una plataforma para jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027.

Nicolas Reynoso  nacido en Rosario de la Frontera empleó un tiempo de 1h17m42s , quedando a 49 segundos del ganador, ganó la medalla de plata en la prueba masculina de cross country de mountain bike en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

 “Desde el Gobierno de la Provincia, felicitamos a Nicolás  por su excelente desempeño en los II Juegos Panamericanos Junior. Esta medalla plateada es el resultado de su esfuerzo y dedicación, y nos llena de orgullo ver cómo los deportistas salteños dejan su marca a nivel continental. Seguiremos apoyando el deporte y a nuestros talentos, porque su éxito es el éxito de toda la provincia”, resaltó el secretario de Deportes Ignacio García Bes.

En una competencia que reunió a 20 ciclistas sobre un circuito de 5,10 kilómetros, con seis vueltas para completar 30,60 kilómetros, Reynoso volvió a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas del ciclismo argentino. Facundo Cayata fue el otro representante nacional en la prueba masculina, finalizando en el décimo lugar con un tiempo de 1h23m12s.

El salteño viene de consagrarse campeón argentino de la especialidad en San Luis semanas antes de estos Juegos, y en 2022 ya había logrado el título nacional de mountain bike. En 2021 hizo historia como el primer salteño campeón argentino en la categoría junior, y en septiembre de ese año representó al país en el Mundial de Francia, donde fue el mejor latinoamericano clasificado (puesto 23).

