Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Capacitaron a coordinadores de las peregrinaciones del Milagro 2025

En un encuentro con distintos organismos, desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se remarcaron las principales recomendaciones para los contingentes de fieles que llegarán hasta la Catedral Basílica.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

El Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, participó de una nueva reunión de coordinación convocada por la organización de las peregrinaciones que participarán de las jornadas previstas para el tiempo del Milagro 2025.

En el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Seminario Metropolitano de Salta, Fleming destacó las principales recomendaciones y lineamientos importantes a tener en cuenta para una circulación segura y responsable, para fortalecer el trabajo preventivo teniendo en cuenta el gran flujo de fieles que se movilizarán hacia la Catedral.

El funcionario provincial remarcó la importancia del uso de ropa clara y chalecos reflectivos, no dispersarse de los grupos y resguardar a los menores, además de circular en sentido contrario a los vehículos, evitando desplazarse con escasa visibilidad.

También se instó a los peregrinos a pie hacerlo por banquinas y en caso de no haber, por media calzada; respetar la soga de contención a la circular y en las encrucijadas dar paso a la circulación vehicular. También respetar los descansos alejados de rutas y rotondas.

Para finalizar se hizo entrega de la folletería aprobada por el proyecto, diagramado desde el organismo provincial a todos los coordinadores de las peregrinaciones.

Participaron por el área de capacitación de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Gisela Copa, representantes de Tránsito Municipal de Salta, SAMEC, Policía de Salta, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y equipos de rescate entre otros.

