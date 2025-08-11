 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un vendaval arrancó los techos de una prisión en Nebraska

Debieron reubicar a los internos en otros puntos de los Estados Unidos.

Mundo

11 / 08 / 2025

 

Los fuertes vientos que azotaron el este de Nebraska este fin de semana, con ráfagas de hasta 145 kilómetros por hora, arrancaron el techo de dos unidades habitacionales del Penal Estatal de Lincoln, en los Estados Unidos.

El temporal obligó a evacuar y reubicar a 387 internos, aunque no se registraron heridos, según la crónica del medio Newsweek.

Las imágenes difundidas muestran cómo la cubierta de las unidades tipo dormitorio fue literalmente arrancada por la fuerza del viento.

Una tormenta dejó decenas de miles de personas sin electricidad en la región y causó la muerte de una en unparque estatal cercano a Omaha.

Una parte de los reclusos fue alojada en el gimnasio y otros espacios del penal, mientras queel resto fue trasladado a prisiones de Omaha y Tecumseh.

El director de Correcciones, Rob Jeffreys, informó que muchos empleados del penal acudieron a cubrir sus puestos de trabajo a pesar de que sus hogares habían sufrido daños, destacó ese medio.

