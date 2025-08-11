Un vendaval arrancó los techos de una prisión en Nebraska

Los fuertes vientos que azotaron el este de Nebraska este fin de semana, con ráfagas de hasta 145 kilómetros por hora, arrancaron el techo de dos unidades habitacionales del Penal Estatal de Lincoln, en los Estados Unidos.

El temporal obligó a evacuar y reubicar a 387 internos, aunque no se registraron heridos, según la crónica del medio Newsweek.

Las imágenes difundidas muestran cómo la cubierta de las unidades tipo dormitorio fue literalmente arrancada por la fuerza del viento.

Una tormenta dejó decenas de miles de personas sin electricidad en la región y causó la muerte de una en unparque estatal cercano a Omaha.

Una parte de los reclusos fue alojada en el gimnasio y otros espacios del penal, mientras queel resto fue trasladado a prisiones de Omaha y Tecumseh.

El director de Correcciones, Rob Jeffreys, informó que muchos empleados del penal acudieron a cubrir sus puestos de trabajo a pesar de que sus hogares habían sufrido daños, destacó ese medio.