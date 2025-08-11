Se confirmó la fecha para la tercera edición del Medio Maratón New Balance
Se realizará el 29 de marzo de 2026 y las inscripciones se abrirán en los próximos meses. En la edición anterior 3000 atletas corrieron por la ciudad de Salta.
Deportes
11 / 08 / 2025
Por medio de la Agencia Salta Deportes, la Municipalidad anuncia que se confirmó la fecha para la tercera edición del Medio Maratón New Balance en la ciudad
La carrera será el 29 de marzo del 2026 y las inscripciones abrirán en los próximos meses.
Como en las ediciones anteriores, se espera una gran convocatoria de público. Cabe destacar que este año participaron en el evento 3000 deportistas.
También se busca continuar atrayendo al turismo deportivo, ya que genera beneficios económicos a la ciudad. En la pasada edición, la carrera le dejó $285.245.136 a "La Linda".