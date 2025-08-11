 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta celebró su 2° Aniversario

El acto fue presidido por el Secretario de Seguridad junto a autoridades policiales. Destacaron la importancia de la modernización de la Policía de Salta en la lucha contra los delitos informáticos. En el segundo año de trabajo se realizaron más de 600 investigaciones.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar y el director General de Ciberseguridad, Carlos Reyes, presidieron el acto por el segundo aniversario de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta

Avellaneda puso énfasis en la importante labor que desarrolla el área especializada en situaciones delictivas que se generan en el ciberespacio, y puso de relieve que, ante la preocupación por el avance de los delitos informáticos, se promueve la capacitación permanente del personal.

Por su parte, el director General de Ciberseguridad, resaltó el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial que llevó a esclarecer 616 hechos delictivos, con 53 detenidos por ciberdelitos, más de 900 actuaciones realizadas y 68 allanamientos con resultados positivos para las investigaciones realizadas.
 
Además destacó la gran labor preventiva que alcanzó a más de 7600 personas capacitadas con 140 jornadas desarrolladas en distintas instituciones, la generación de 26 videos para concientización que alcanzaron las 350.000 visualizaciones.

En la ceremonia, realizada en la Plaza de Armas del Departamento Central de Policía, se hicieron reconocimientos a autoridades y personal policial destacado de la Dirección General de Ciberseguridad.

Participaron el coordinador de la Secretaría de Seguridad, Rogelio Saravia Toledo, del área Jurídica, Francis Mir, autoridades de la Jefatura Mayor Policial, familiares e invitados especiales.

