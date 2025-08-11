La Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta celebró su 2° Aniversario

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar y el director General de Ciberseguridad, Carlos Reyes, presidieron el acto por el segundo aniversario de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta

Avellaneda puso énfasis en la importante labor que desarrolla el área especializada en situaciones delictivas que se generan en el ciberespacio, y puso de relieve que, ante la preocupación por el avance de los delitos informáticos, se promueve la capacitación permanente del personal.

Por su parte, el director General de Ciberseguridad, resaltó el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial que llevó a esclarecer 616 hechos delictivos, con 53 detenidos por ciberdelitos, más de 900 actuaciones realizadas y 68 allanamientos con resultados positivos para las investigaciones realizadas.



Además destacó la gran labor preventiva que alcanzó a más de 7600 personas capacitadas con 140 jornadas desarrolladas en distintas instituciones, la generación de 26 videos para concientización que alcanzaron las 350.000 visualizaciones.

En la ceremonia, realizada en la Plaza de Armas del Departamento Central de Policía, se hicieron reconocimientos a autoridades y personal policial destacado de la Dirección General de Ciberseguridad.

Participaron el coordinador de la Secretaría de Seguridad, Rogelio Saravia Toledo, del área Jurídica, Francis Mir, autoridades de la Jefatura Mayor Policial, familiares e invitados especiales.