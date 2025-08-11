 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Imputada por falsificar sellos y certificados médicos deberá reparar el daño causado

Una mujer de 40 años, empleada de un centro de salud, fue denunciada por falsificación de sellos, usurpación de títulos y falsificación de instrumento público en perjuicio de tres profesionales de la salud.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

La causa se inició a raíz de denuncias presentadas por personal médico y autoridades sanitarias, quienes informaron que la acusada habría confeccionado copias de sellos con nombres y matrículas profesionales ajenas. La mujer utilizó esos elementos para certificar documentación y firmar libretas de asignación familiar de terceros sin autorización. En su poder fueron hallados tres sellos pertenecientes a profesionales que no prestaban funciones en el centro de salud donde trabajaba.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, hizo lugar durante un año al beneficio de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa. Destacó que la imputada no registraba antecedentes condenatorios, es madre de cuatro hijos menores y carece de empleo formal.

Como reparación del daño, la mujer ofreció la entrega de pañales durante seis meses a un centro de salud público y el pago de una suma en efectivo a cada uno de los damnificados.

El tribunal le fijó a la acusada una serie de reglas de conducta por dos años, entre ellas: fijar domicilio e informar cualquier cambio, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes ni abusar del alcohol, procurar un trabajo acorde a sus capacidades y realizar tratamiento psicológico en caso de ser requerido por un profesional. El control del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Oficina Judicial.

