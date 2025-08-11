 imagen

Música Programada

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Copa Argentina: presentaron el partido de Atl. Tucumán y Newell´s que se jugará en Salta

El encuentro por los octavos de final se disputará este miércoles, desde las 19.30, en el estadio Martearena.

Deportes

11 / 08 / 2025

 

Los detalles del partido que por los octavos de final de la Copa Argentina que se jugará este miércoles en el estadio Martearena fueron presentados en una conferencia de prensa convocada por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD). El duelo copero entre Atlético Tucumán Vs Newell´s de Rosario comenzará a las 19.30, con el arbitraje de Ariel Penel.

El presidente de la Agencia, Sergio Chibán, agradeció al gobernador Gustavo Saénz por la decisión de traer nuevamente la copa Argentina a la provincia y a Torneos por confiar en Salta para ser escenario del certamen federal y adelantó que “seguiremos gestionando para ser sede en próximas etapas”.

El gerente de Competencias de Torneos, Leonardo Gallego, destacó que las gestiones para que Salta vuelva a ser escenario de un partido de Copa Argentina iniciaron meses atrás. “Ojalá podamos tener más partidos en la provincia, que fue pionera de este certamen”.

Fue el subdirector de Seguridad, el comisario Enrique Carrasco quien brindó detalles de los ingresos de las hinchadas de los decanos y leprosos a la provincia. Por ello se dispuso un control estricto desde la primera etapa que se estableció en Rosario de la Frontera, luego Metán y por último en el kilómetro 11 (exAunor)  por donde ingresarán a la ciudad capitalina. 

“Aplicaremos el operativo de seguridad desde el ingreso de los hinchas tucumanos y rosarinos; además, acompañaremos y coordinaremos su llegada al estadio Martearena y su regreso también serán escoltados por nuestro equipo”, dijo Carrasco.

Estuvieron presentes la vicepresidente de la APSD, Claudia Vásquez; el administrador del estadio Martearena, Ramiro Schiavonni; el coordinador de los árbitros, Jorge Royano; el vicepresidente y la secretaria de la Liga Salteña de Fútbol, Héctor De Francesco y Blanca Chacon Dorr; y Cristian Burich, por ATFA, entre otros.

Venta de entradas

Las boleterías del estadio Martearena se habilitarán el miércoles 13 de agosto, de 13 a 17 horas.

·         Boleterías Norte para las entradas para el sector de Newell´s.

·         Boleterías Sur para el sector de Atlético Tucumán.

Precios de Entradas

·         Menores: $ 25.000

·         Populares: $ 35.000

·         Plateas: $ 50.000

La Agencia Provincial Salta Deportes entregará entradas a las personas con discapacidad y acompañantes mañana, de 15 a 17, en las boleterías norte del estadio Martearena. El cupo establecido según la Ley Nacional Nª 7787 es de 450 de acuerdo a la capacidad del estadio Martearena.

Cabe destacar que los mismos deberán presentar la documentación correspondiente:

·         CUD (Certificado Único de Discapacidad)

·         DNI del titular del CUD

·         DNI del acompañante en caso que corresponda.

En caso de no acreditar y cumplir con los requisitos no podrá acceder al beneficio de la Ley Nacional Nª 7787.

