La Policía busca a Graciela Mabel Burgos de 52 años
La Policía activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas luego de registrarse una denuncia por el extravío de Graciela Mabel Burgos, quien desde el día 4 de agosto no regresa a su hogar. Interviene la Fiscalía Penal 3 de Capital.
Salta Hoy
11 / 08 / 2025
Efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan en el operativo de búsqueda de personas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 tras la denuncia de un familiar de Graciela Mabel Burgos de 52 años, quien desde el pasado 4 de agosto se ausentó de su domicilio en barrio Morosini de Capital, no retornando hasta el momento.
Se solicita a los medios de comunicación y comunidad, la difusión de la presente a fin de dar con el paradero de Graciela Mabel Burgos, quien reúne las siguientes características: contextura delgada, 1,78 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, ojos color marrones, cabello largo.
Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 3874565310 de Comisaría 4 barrio San Remo (DDP-10).