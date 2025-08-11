 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El conflicto docente en Salta sigue sin resolverse

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) decidió intensificar las medidas de fuerza. El Gobierno reiteró que los días no trabajados serán descontados.

Salta Hoy

11 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

María Victoria Cervera, secretaria general del sindicato, anunció que los reclamos incluyen varios puntos. Uno de ellos es el blanqueo del Código 690. 

También piden el pago de la deuda por la inflación acumulada y la actualización para el primer semestre.

Cervera explicó que la actualización no debe ser porcentual al mes de diciembre de 2024. Debe ser al mes inmediato anterior. 

Además, solicitaron la devolución de descuentos aplicados a los docentes que hicieron paro. 

Sitepsa informó que en la Asamblea del sábado pasado se acordó continuar con el plan de lucha, que incluye un paro progresivo hasta el jueves 14 de agosto.

Para mañana, el sindicato tiene prevista una marcha a las 10 de la mañana desde la Escuela Normal hacia el centro. 

El Ministerio de Educación informó que los días no trabajados serán descontados. 

 

AM840

FM96.9

