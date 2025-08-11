El conflicto docente en Salta sigue sin resolverse

María Victoria Cervera, secretaria general del sindicato, anunció que los reclamos incluyen varios puntos. Uno de ellos es el blanqueo del Código 690.

También piden el pago de la deuda por la inflación acumulada y la actualización para el primer semestre.

Cervera explicó que la actualización no debe ser porcentual al mes de diciembre de 2024. Debe ser al mes inmediato anterior.

Además, solicitaron la devolución de descuentos aplicados a los docentes que hicieron paro.

Sitepsa informó que en la Asamblea del sábado pasado se acordó continuar con el plan de lucha, que incluye un paro progresivo hasta el jueves 14 de agosto.

Para mañana, el sindicato tiene prevista una marcha a las 10 de la mañana desde la Escuela Normal hacia el centro.

El Ministerio de Educación informó que los días no trabajados serán descontados.