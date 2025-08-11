Salta se llenó de fe este fin de semana: 15 mil devotos rindieron homenaje a San Cayetano

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Desde temprano, miles de fieles se reunieron en la avenida Entre Ríos.

La imagen del santo recorrió varias calles, incluyendo República de Siria, Leguizamón y Coronel Suárez. La procesión culminó en la Plaza España, donde se llevó a cabo la misa central.

Según fuentes policiales, participaron alrededor de 15 mil personas.

Los fieles avanzaron entre rezos y banderas amarillas. Familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, expresaron su agradecimiento y sus pedidos por trabajo y salud.

La mayoría de los asistentes coincidió en que su principal deseo es que no falte el pan ni el trabajo en sus hogares.

Con lágrimas y oraciones, la multitud destacó que San Cayetano es un refugio espiritual en momentos de incertidumbre.