Orán: Choque entre automóvil y máquina niveladora deja a un niño internado

Como consecuencia del choque del auto con la parte posterior de la niveladora, un menor que iba en el vehículo de menor porte fue trasladado en ambulancia al hospital de Orán.

Según los primeros informes médicos, el niño está fuera de peligro.

Los conductores del automóvil y de la máquina niveladora resultaron ilesos, y el test de alcoholemia a ambos dio negativo.

Tras el accidente hubo un corte de ruta y del operativo participaron la policía, gendarmería y prefectura.



