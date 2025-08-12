Se desarrolla hoy el Mercado en tu Barrio que fue reprogramado
La actividad se llevará adelante hasta las 16:00 en la Cancha de La Rivera - Intersección de las calles Santa Oliva y Santa Marta - B° Santa Lucía.
12 / 08 / 2025
La propuesta incluye puestos de venta de carne, frutas, verduras, panificados, lácteos, productos de almacén, alimentos para mascotas, entre otros rubros.
De esta manera, los vecinos interactúan directamente con productores y emprendedores locales, obteniendo descuentos y generando un ahorro significativo.