Violencia en B° La Paz: Un adolescente de 15 años murió tras ser atacado con arma blanca

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

El chico estaba practicando deportes con amigos y algo hizo que intentara escapar en el ciclomotor de su madre.

En esas circunstancias avanzó pocos metros cuando apareció de frente alguien corriendo que le asestó una puñalada en el pecho.

Aunque logró alejarse, la víctima cayó a una cuadra del lugar.

Fue trasladado al hospital Papa Francisco, pero los médicos confirmaron que había fallecido.

A raíz de esta situación, algunos vecinos quisieron hacer justicia por mano propia.

Se produjeron hechos de violencia en la zona con quema de gomas en avenida Ennio Pontussi, daños con piedras a un móvil policial, corridas y la presencia de Infantería.

Todo se extendió hasta las 3:00 de la madrugada cuando se calmaron los ánimos y esta mañana en el barrio había una tensa calma.

La víctima de 15 años tenía domicilio en Barrio Solidaridad.

Según algunos vecinos esto fue el resultado del enfrentamiento entre grupos antagónicos y detallaron que el agresor es un joven de 20 años con residencia en Barrio La Paz.

Trascendió que el arma blanca utilizada habría sido entregada en la madrugada por un familiar del atacante.

Se esperan los avances de las investigaciones y por ahora no hay detenidos.

En el caso interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la Dra. Marianela Sánchez.

Se revisan las cámaras de seguridad y un vecino aportó un video a la justicia.

La escalada de violencia dejó con temor a los vecinos por posibles nuevos ataques y represalias de los bandos enfrentados.