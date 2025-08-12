Buscan a una mujer de 52 años
La Policía activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas luego de registrarse una denuncia por el extravío de Graciela Mabel Burgos.
Salta Hoy
12 / 08 / 2025
La mujer no regresa a su hogar en barrio Morosini desde el pasado 4 de agosto
Reúne las siguientes características: contextura delgada, 1,78 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, ojos color marrones, cabello largo.
Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1.