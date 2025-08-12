Durante una entrevista con LN+, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a las próximas elecciones legislativas nacionales de 2025, que se celebrarán el 26 de octubre, y reafirmó su intención de priorizar los intereses provinciales.

"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, cada uno con su posición, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", sentenció Sáenz, aunque aseguró que “no existe la tercera vía”.

