Jubileo de la familia: Invitan a la familia salteña a participar del jubileo católico

Explicó que la iglesia salteña está celebrando el Jubileo de la Esperanza convocado por el Papa Francisco, un evento que une a la iglesia universal.

Desde el 17 de mayo, la pastoral familiar inició actividades bajo el lema "Familia Salteña Peregrinas de Esperanza", reconociendo los desafíos actuales pero enfocándose en la esperanza.

La celebración se une al 20 aniversario del Instituto Familia y Vida, San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, que busca fomentar el diálogo entre fe y razón frente a nuevos dilemas.

Se invita a la comunidad a participar en una misa y un panel titulado "Familia y Esperanza" el jueves 14 de agosto a las 19 horas en el Seminario Metropolitano de Salta, en Mitre al 800, con el objetivo de reflexionar sobre los problemas con una actitud esperanzadora y seguir adelante sin rendirse, dijo el padre Cepeda.