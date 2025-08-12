 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

“El lote contaminado de Fentanilo nunca estuvo en Salta”

“Ni en hospitales ni clínicas se encontraron los lotes denunciados como contaminados”, dijo por Radio Salta, Virginia Ocaña, jefa de Farmacia de la Provincia de Salta.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La funcionaria dijo no obstante que seguirán las investigaciones rastreando pacientes y lotes.

Cabe recordar que a nivel nacional ya se detectaron 68 fallecidos, víctimas del anestésico opiáceo contaminado.

Indicó que el Gobierno de la Provincia compra varios fármacos del laboratorio implicado en la contaminación pero que se suspendió el uso de todos ellos por orden judicial y administrativa. 

Ocaña explicó finalmente cómo se realizan los controles de los medicamentos que se utilizan en los establecimientos públicos. 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO