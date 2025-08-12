“El lote contaminado de Fentanilo nunca estuvo en Salta”

La funcionaria dijo no obstante que seguirán las investigaciones rastreando pacientes y lotes.

Cabe recordar que a nivel nacional ya se detectaron 68 fallecidos, víctimas del anestésico opiáceo contaminado.

Indicó que el Gobierno de la Provincia compra varios fármacos del laboratorio implicado en la contaminación pero que se suspendió el uso de todos ellos por orden judicial y administrativa.

Ocaña explicó finalmente cómo se realizan los controles de los medicamentos que se utilizan en los establecimientos públicos.



