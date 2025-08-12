 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

“El precio del alquiler quedó por debajo de los impuestos y los servicios”

Juan Martin Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, realizó una amplia observación sobre las situación socioeconómica de los inquilinos y los propietarios.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

“Tenemos una mora en el pago de las mensualidades del alquiler del 5 por ciento y eso es gracias al gran esfuerzo que realizan los mismos inquilinos", expresó.

Remarcó que hay buena oferta para la compra venta de inmuebles. 

Biella dijo finalmente que el valor de los alquileres de los locales comerciales en micro y macrocentro se mantienen.

 

