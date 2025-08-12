“El precio del alquiler quedó por debajo de los impuestos y los servicios”

“Tenemos una mora en el pago de las mensualidades del alquiler del 5 por ciento y eso es gracias al gran esfuerzo que realizan los mismos inquilinos", expresó.

Remarcó que hay buena oferta para la compra venta de inmuebles.

Biella dijo finalmente que el valor de los alquileres de los locales comerciales en micro y macrocentro se mantienen.