 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por contrabandear relojes y celulares

La mujer guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega. 

Argentina

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por $58 millones. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron monedas de oro, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Luego de la revisión, se constató que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO