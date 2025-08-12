Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por contrabandear relojes y celulares

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por $58 millones. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron monedas de oro, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Luego de la revisión, se constató que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.