 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se viene la 2° Fecha del Torneo Regional de Yachting

El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países. Además, se desarrollará  la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe.

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los días 15 y 16 de agosto, las aguas del Dique Campo Alegre se llenarán de veleros para recibir la segunda fecha del Torneo Regional de Yachting del NOA, que incluirá las categorías Snipe, Laser, Optimist y Pampero. Simultáneamente, se llevará a cabo la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe, una de las competencias más importantes a nivel nacional. Las actividades comenzarán a partir de las 12 y finalizando cerca de las 18 en el predio del dique Campo Alegre.

Diego Iglesias, presidente del Club Regata Güemes y parte de la organización, afirmó que “el evento contará con una gran participación tendremos tripulaciones que nos visitarán desde provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, e incluso de Chile. Además, en esta oportunidad se esperan contar con 60 embarcaciones en el agua, entre las categorías de Optimist, con chicos entre 7 a 14 años, ILCA, Pampero y Snipe".

Se espera un fin de semana lleno de emoción y competencia, con navegantes de alto nivel que pondrán a prueba sus habilidades en el entorno del Dique Campo Alegre. El Club de Regatas Güemes invita a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo deportivo.

Escuela de Vela 

Anualmente el Club de Regatas Güemes dicta el Curso de Iniciación a la Vela,con la duración de 5 fines de semana, estando programado su inicio este año para el día 02/11.A su vez, cuenta con la Escuela de Vela Miguel Triggiano para niños de 7 a 14 años que seintroducen al mundo de la vela a través del Optimist, una embarcación pequeña de una solavela y un tripulante. Las actividades se desarrollan todos los sábados de 15 a 18 hrs en el prediodel Dique Campo Alegre. Para mayor información consultar en forma presencial o por Instagram @crgescueladeoptimist o @clubderegatasguemes.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO