Se viene la 2° Fecha del Torneo Regional de Yachting

Los días 15 y 16 de agosto, las aguas del Dique Campo Alegre se llenarán de veleros para recibir la segunda fecha del Torneo Regional de Yachting del NOA, que incluirá las categorías Snipe, Laser, Optimist y Pampero. Simultáneamente, se llevará a cabo la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe, una de las competencias más importantes a nivel nacional. Las actividades comenzarán a partir de las 12 y finalizando cerca de las 18 en el predio del dique Campo Alegre.

Diego Iglesias, presidente del Club Regata Güemes y parte de la organización, afirmó que “el evento contará con una gran participación tendremos tripulaciones que nos visitarán desde provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, e incluso de Chile. Además, en esta oportunidad se esperan contar con 60 embarcaciones en el agua, entre las categorías de Optimist, con chicos entre 7 a 14 años, ILCA, Pampero y Snipe".

Se espera un fin de semana lleno de emoción y competencia, con navegantes de alto nivel que pondrán a prueba sus habilidades en el entorno del Dique Campo Alegre. El Club de Regatas Güemes invita a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo deportivo.

Escuela de Vela

Anualmente el Club de Regatas Güemes dicta el Curso de Iniciación a la Vela,con la duración de 5 fines de semana, estando programado su inicio este año para el día 02/11.A su vez, cuenta con la Escuela de Vela Miguel Triggiano para niños de 7 a 14 años que seintroducen al mundo de la vela a través del Optimist, una embarcación pequeña de una solavela y un tripulante. Las actividades se desarrollan todos los sábados de 15 a 18 hrs en el prediodel Dique Campo Alegre. Para mayor información consultar en forma presencial o por Instagram @crgescueladeoptimist o @clubderegatasguemes.



