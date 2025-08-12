Educación refuerza el aprendizaje de Matemática y Lengua

Con el objetivo de mejorar los resultados académicos y fortalecer los procesos de alfabetización, doce unidades educativas de nivel primario y ocho de nivel secundario, se encuentran trabajando con el programa Caminos de Aprendizaje a través de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación.

La iniciativa busca transformar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes de escuelas públicas de la provincia, con el propósito de mejorar los resultados académicos y fomentar el desarrollo de habilidades. Para alcanzar este objetivo, 35 talleristas trabajan en el refuerzo de las áreas de Lengua y Matemática.

El acompañamiento pedagógico se realiza de forma conjunta con las instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo en equipo entre docentes, directivos y familias. La propuesta permite seguir de cerca a los estudiantes que tienen dificultades y aplicar estrategias para ayudarlos a superar barreras en su aprendizaje.

Las unidades educativas que participan del programa en escuelas primarias y colegios secundarios son:

Capital

Escuela Juana Azurduy de Padilla.

Colegio Secundario N.º 5145 Dr. René Gerónimo Favaloro.

Colegio Secundario N.º 5169 Elsa Salfity.

Colegio Secundario N.º 5176.

Colegio Secundario Walter Adet.

Escuela 2 de Mayo – Crucero A.R.A. General Belgrano.

Escuela Juan Carlos Dávalos (Ex N.º 11).

Escuela Pedro Bonifacio Palacios.

Escuela Profesor Oscar Venancio Oñativia.

General José de San Martín

Colegio Secundario Alejandro Aguado (Ex N.º 2)

La Caldera

Colegio Secundario N.º 5050 (Ex N.º 49).

Cachi

Colegio Secundario N.º 5087 (Ex N.º 88).

Escuela Dr. Victorino de la Plaza (Ex N.º 119).

Tartagal

Escuela Mariano Antonio Echazú (Ex N.º 276 – Sede).

Cafayate

Escuela Dr. Nicolás Avellaneda (Ex N.º 551).

San Carlos / Animaná

Escuela Domingo Faustino Sarmiento (Ex N.º 555)

Cerrillos

Escuela Nº 4837 San José de los Cerrillos.

Rivadavia

Escuela Nº 4783 Cacique N’on’ahen David González.

Escuela Puerto La Paz.

Escuela Isi Nilataj (Luz Eterna) (Ex N.º 204)

Con Caminos de Aprendizaje, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas reafirma su compromiso con una educación inclusiva y equitativa, brindando a cada niño y joven las herramientas necesarias para aprender, enfrentar los desafíos de hoy y prepararse para el futuro.