EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Educación refuerza el aprendizaje de Matemática y Lengua

Estudiantes de Nivel Primario y Secundario reciben apoyo académico para fortalecer conceptos pedagógicos y evitar la deserción escolar. 

Salta Hoy

12 / 08 / 2025

 

Con el objetivo de mejorar los resultados académicos y fortalecer los procesos de alfabetización, doce unidades educativas de nivel primario y ocho de nivel secundario, se encuentran trabajando con el programa Caminos de Aprendizaje a través de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación.

La iniciativa busca transformar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes de escuelas públicas de la provincia, con el propósito de mejorar los resultados académicos y fomentar el desarrollo de habilidades. Para alcanzar este objetivo, 35 talleristas trabajan en el refuerzo de las áreas de Lengua y Matemática.

El acompañamiento pedagógico se realiza de forma conjunta con  las instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo en equipo entre docentes, directivos y familias. La propuesta permite seguir de cerca a los estudiantes que tienen dificultades y aplicar estrategias para ayudarlos a superar barreras en su aprendizaje.

Las unidades educativas que participan del programa en escuelas primarias y colegios secundarios son:

Capital

Escuela Juana Azurduy de Padilla.
Colegio Secundario N.º 5145 Dr. René Gerónimo Favaloro.
Colegio Secundario N.º 5169 Elsa Salfity.
Colegio Secundario N.º 5176.
Colegio Secundario Walter Adet.
Escuela 2 de Mayo – Crucero A.R.A. General Belgrano.
Escuela Juan Carlos Dávalos (Ex N.º 11).
Escuela Pedro Bonifacio Palacios.
Escuela Profesor Oscar Venancio Oñativia.

General José de San Martín

Colegio Secundario Alejandro Aguado (Ex N.º 2)

La Caldera

Colegio Secundario N.º 5050 (Ex N.º 49).

Cachi

Colegio Secundario N.º 5087 (Ex N.º 88).
Escuela Dr. Victorino de la Plaza (Ex N.º 119).

Tartagal

Escuela Mariano Antonio Echazú (Ex N.º 276 – Sede).

Cafayate

Escuela Dr. Nicolás Avellaneda (Ex N.º 551).

San Carlos / Animaná

Escuela Domingo Faustino Sarmiento (Ex N.º 555)

Cerrillos

Escuela Nº 4837 San José de los Cerrillos.

Rivadavia

Escuela Nº 4783 Cacique N’on’ahen David González.
Escuela Puerto La Paz.
Escuela Isi Nilataj (Luz Eterna) (Ex N.º 204)

Con Caminos de Aprendizaje, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas reafirma su compromiso con una educación inclusiva y equitativa, brindando a cada niño y joven las herramientas necesarias para aprender, enfrentar los desafíos de hoy y prepararse para el futuro.

